25/07/2019

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة مساء الأمس. وتعقد رئاستي الحكومة والبرلمان التونسيين اجتماعاً لبحث إجراءات انتقال السلطة وفق الدستور.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، وتلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.

وفي 5 تموز/يوليو الجاري، وقّع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمراً رئاسياً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019. وكان آخر ظهور للرئيس التونسي، يوم الاثنين الماضي، خلال استقباله وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بقصر قرطاج.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر 2014، وحتى وفاته اليوم، وكان من المفروض أن تنتهي ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



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