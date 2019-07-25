فلسطين

البطش يحذّر الاحتلال من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين قرب غزة

25/07/2019

البطش يحذّر الاحتلال من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين قرب غزة

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة  خالد البطش من أن استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار تجاه المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

وقال البطش في تصريح وزعه المكتب الاعلامي لحركة الجهاد "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية، يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال".

وأضاف: "نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا بالضفة المحتلة"، محملا الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن يطول صمتها على تلك الجرائم.

وجدد البطش مطالبته للوسيط المصري الذي يرعى تفاهمات وقف النار منذ العام 2014، ويسعى اليوم لإنجاز إجراءات كسر الحصار عن غزة، بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرق قطاع غزة .

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