25/07/2019

القناة 13: ابن سلمان فهم أن عليه التوجه كليا إلى "إسرائيل"

في تقرير عرضته القناة "13" الإسرائيلية، ذكرت أنه قبل عقدين كانت السعودية أرض خصبة لكل التنظيمات المسلحة التي انطلقت إلى العالم على غرار تنظيمَي "القاعدة" بقيادة أسامة بن لادن و"داعش"، ولفتت إلى أنه بعد ذلك وخلال عدة سنوات السعودية دفع الخوف من النفوذ الإيراني، الرياض إلى التعلق بكيان العدو عبر منظومة علاقات معقدة.

القناة قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعطي وجهه لكيان العدو فيما يعطي ظهره للفلسطينيين، وذكرت أن تصفية الصحفي جمال خاشقجي تسبب بعاصفة دولية كادت أن تطيح بمنصب ابن سلمان.

وأوضحت القناة أنه بعد تصفية الصحفي خاشقجي، فهم إبن سلمان أنه إذا رغب في مواصلة قيادة الدول العربية، فعليه التوجه كلياً إلى "إسرائيل".

الصحيفة أشارت إلى أن العدو الأكبر للرياض في هذه الأيام هو طهران، ولأجل إيجاد حليف في مواجهة إيران عمد إبن سلمان إلى مزيد من التودد لـ"إسرائيل".

وعليه، قالت القناة إن السعودية عبرت عن دعمها لـ"صفقة القرن" كي لا يجلب لها دعم الفلسطينيين "إرهابا إضافيا"، وفق زعمها، موضحة أن الصحفيين السعوديين أصبحوا يكتبون ضد القضية الفلسطينية.



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