رياضة

لمسات محروس واضحة على الأنصار

25/07/2019

لمسات محروس واضحة على الأنصار

قدم نادي الأنصار عرضًا قويًا بمواجهة غريمه النجمة، مستندًا إلى المهارات الفنية العالية للاعبيه، والأداء الجماعي بقيادة كتيبة الوسط التي تميزت من خلال حسن الانتشار والتمرير الدقيق وتبادل المراكز، وأظهر حسام اللواتي إلى الوافد الجديد جهاد أيوب والمخضرم عباس عطوي والمتألق حسن معتوق أداءً فنيًا رفيعًا، تمثل بتسجيل الأخضر الهدف الثالث بعد 23 تمريرة تبادلها لاعبو نزار محروس في تحفة فنية جميلة، لتظهر بصمات المدرب السوري سريعًا على كتيبته المدججة بالنجوم، قبل الاستحقاق الأول الرسمي للأخضر بمواجهة العهد على لقب السوبر منتصف أيلول المقبل.

الحاج مالك يغيب عن مواجهة النجمة معاقبًا
وكان غاب مهاجم الأنصار السنيغالي حاج مالك التال عن مباراة فريقه بمواجهة غريمه النجمة لغيابه عن الحصة التمرينية التي سبقت اللقاء الثلاثاء.
وأكد المدير الفني السوري نزار محروس أنه على مسافة واحدة من جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لا ذقن ممشطة لأي لاعب مهما كبر فغياب التال عن التدريبات دفع محروس لمعاقبته بوضعه على دكة الإحتياط.

المهاجم الغاني ايساكا بحاجة للوقت
الى ذلك، لم يقدم المهاجم الغاني ايساكا الكثير خلال مباراة فريقه بمواجهة الأنصار نظرًا لعدم تموينه بالكرات، إلا أن الهدف الذي أحرزه يشير إلى إمتلاك المهاجم الإفريقي مهارات فنية جيدة.
وينتظر أن يتضح مستواه خلال مباراة النبيذي بمواجهة الأخاء الأحد المقبل في ختام مباريات الدور الأول لكأس النخبة.

العهد يواجه البرج وديًا
من جهته، يواجه العهد جاره البرج عصر الجمعة وديًا في مباراة قد يختبر خلالها الأصفر المهاجم الدولي التونسي السابق أحمد العكايشي في حال حضوره لبيروت الجمعة كما وعد.

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