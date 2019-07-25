25/07/2019

صحف المغرب العربي: مصر مقرًا للغاز.. والصهاينة يهاجمون الفيفا

ركزّت صحف مصر والمغرب العربي الصادرة فجر الخميس على خفض معدلات البطالة في مصر وإختيارها مقرًا لمنتدى شرق المتوسط للغاز، بالإضافة الى غضب الصحافة الإسرائيلية من احتفالات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد تتويجهم بكأس إفريقيا بترديدهم عبارة: "فلسطين الشهداء".

"الأهرام ": صندوق النقد يعتمد صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

بداية مع صحيفة "الأهرام " المصرية التي لفتت الى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وتبلغ قيمة الشريحة الأخيرة 2 مليار دولار.

"المصري اليوم": صندوق النقد الدولي.. لمصر الحق في طلب قرض جديد

تناولت صحيفة "المصري اليوم" المصرية تصريحات جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي ينتهي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وتأكيده على نجاح القاهرة في خفض معدلات البطالة التي تراجعت تدريجيًا ووصلت إلى نحو 2% من القوى العاملة.

ورأى أزعور أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعات من الإصلاحات التي كانت تمثل تحديًا عام 2016، كما أنها أنجزت مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تحسن الأوضاع، فضلًا عن نجاحها في توفير فرص عمل.

وأوضح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن مصر أكملت المطلوب منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أحرزت تقدمًا بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلته بجانب التخفيف عن الأكثر فقرًا.

وأكد أزعور أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية خاصة في البلاد، كاشفًا عن أنه يحق لمصر طلب قرض من الصندوق مرة أخرى، وللصندوق الحق في نظر الطلب للرد عليه إما بالموافقة أو الرفض.



"الأخبار": 4 أسباب وراء اختيار مصر كمقر لمنتدى شرق المتوسط للغاز

بدورها صحيفة "الأخبار" المصرية أشارت الى تصريح مسؤول بشركة مصر للطيران، أن قرار الخطوط البريطانية بتعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لم يكن متوقعًا بالمرة وبلا أي سبب منطقي.

وأطلق إعلان القاهرة التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، في كانون ثاني/يناير الماضي، من جانب وزراء البترول والطاقة في 7 دول من دول شرق المتوسط، حيث يعد اختيار مصر كمركز للمنتدى دليلاً على قوتها وتأثيرها في المنطقة والاعتراف بأنها محور الإقليم.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، 4 أسباب وراء اختيار مصر مقرًا لمنتدى شرق المتوسط للغاز خلال يناير الماضي، كما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.

1- لديها العديد من الإمكانيات الكبيرة من خطوط ربط بالدول الإقليمية وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها.

2- الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء التي تملك بنية تحتية تضم وحدتين لإسالة الغاز مصنعى إدكو ودمياط بطاقة استيعابية تصل لـ 4,1 ملايين طن سنويًا من الغاز بكل وحدة، أي بمعدل 1,35 مليون قدم مكعب يوميًا.

3 - تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بحوض البحر المتوسط على مستوى العالم.

4 - تعتبر الدولة الوحيدة بين الأعضاء التي تملك ممرا ملاحيًا عالميًا يصل بين قارات العالم وقناة السويس.

جدير بالذكر أن الاجتماعات التحضيرية لمنتدى شرق المتوسط للغاز سوف تنطلق غدًا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى، ويشارك فيه إلى جانب مصر وزراء البترول والطاقة بعدد من دول المتوسط منها: قبرص، واليونان، والأردن، وفلسطين، وإيطاليا، إلى جانب الولايات المتحدة التي يمثلها وزير الطاقة ريك بيري.



"الشروق": الاتحاد الأفريقي.. استئناف المفاوضات بين العسكري السوداني وقوى التغيير السبت المقبل

أما صحيفة "الشروق" المصرية لفتت الى اعلان ممثل الاتحاد الافريقي لدى السودان في بيان أمس استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير يوم السبت المقبل بالخرطوم.

وقال البيان، الذي يحمل توقيع السفير محمد بلعيش، الممثل الدائم للاتحاد الافريقي لدى السودان، أن استئناف التفاوض سيكون في اطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.

وتابع البيان أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والاقصاء.

"الوطن": المؤتمر السابع للشباب يناقش الموازنة والمشروعات القومية

صحيفة "الوطن" المصرية أشارت الى اعلان منظمو المؤتمر السابع للشباب، المقرر عقده بالعاصمة الإدارية، عن 5 جلسات سيجرى عقدها على مدار يومى المؤتمر 30 و31 تموز/يوليو الجارى، لمناقشة الإصلاح الاقتصادى فى الموازنة العامة، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، والتسويق الحكومي والمشروعات القومية، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وانعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن ممثلين عن الدفعة الثالثة لشباب البرنامج الرئاسى، وشباب القوى السياسية، سيشاركون كمحاضرين بجانب الوزراء، فى عدد من جلسات المؤتمر، التى يحضرها نحو 1500 شاب ممثلين عن الجامعات والأحزاب السياسية والبرنامج الرئاسى، وممن تقدموا لحضور المؤتمر عبر الموقع الإلكترونى.

"الشروق": نقل الرئيس قايد السبسي إلى المستشفى العسكري

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، قالت صحيفة "الشروق" التونسية انه قد تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة أثر تعرضه مجددًا لوعكة صحية طارئة.

وأكد حافظ قايد السبسي لقناة نسمة مساء أمس أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس اثر توعك صحي طارئ ناتج عن مخلّفات التسمّم الغذائي الذي تعرّض له خلال الفترة الماضية.

"الجمهورية": وسائل إعلام إيرانية ترجح مقتل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة "الجمهورية" التونسية لفتت إلى ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، "قد قتل على يد إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لرفضه الخضوع للضغوط وتوجيه تهم ملفقة ضد برنامج إيران النووي".

هذا وعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في وقت سابق على خبر وفاة أمانو قائلا "كان يوكيو أمانو، داعما مخلصا للاتفاق النووي مع إيران منذ البداية، ونتوقع أن يسير من يخلفه، على خطاه بشأن الاتفاق الإيراني".

"الشروق": إسرائيليون للتكفل بخدمة الجزائريين عبر الخطوط الجوية الجزائريّة

بدورها صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت الى قيام العشرات من أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا، بحركة احتجاجية عارمة، في مطار مارسيليا الدولي، أمام مقر الشركة الفرنسية أفيا بارتنر، باعتبارها صاحبة صفقة الخدمات الجوية المبرمة مع الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل السهر على راحة الزبائن قبل وأثناء الرحلات، من خلال التكفل بالبضائع والإجراءات القانونية إلى غاية انطلاق الطائرة.

وذكر المحتجون أن ما قاموا به مرده الإهانات المتكررة من أعوان وموظفي الشركة الفرنسية، المتعددي الجنسيات، وضعف وتدني الخدمات، لا سيما مع كبار السن، والأطفال الصغار، وبصفة خاصة المرضى، حيث طالبت الجالية السلطات الجزائرية والفرنسية بالتدخل والعمل على فرض القانون، من خلال تنفيذ محتوى دفتر الشروط.

"النهار": الصهاينة يُهاجمون "محرز" ويُطالبون الفيفا بمعاقبة الخضر

صحيفة "النهار" الجزائرية لفتت الى غضب الصحافة الإسرائيلية من احتفالات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد تتويجهم بكأس إفريقيا بترديدهم عبارة:"فلسطين الشهداء".

ونشرت إحدى صحف العدو فيديو لنجوم الخضر مؤكدة أنهم إحتفلوا عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي بشعارات مُساندة لفلسطين.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يُعتبر من الشعارات السياسية وهو ما يتخالف مع القوانين التي يضعها الإتحاد الدولي لكرة القدم.

"الخبر": طائرات تقصف أهداف للجماعات الإرهابية

صحيفة "الخبر" اشارت الى تنفيذ عدة طلعات استطلاعية جوية متبوعة بقصف جوي يومي 22 و23 تموز/يوليو 2019، عبر طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من طراز "الجزائر-54" بغرض تدمير أهداف لجماعات إرهابية، حسبما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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