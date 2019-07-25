العالم

جرعة دعم أميركي جديد للعدوان السعودي على اليمن

25/07/2019

جرعة دعم أميركي جديد للعدوان السعودي على اليمن

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة قرارات للكونغرس، بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس "الشيوخ" يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي إن "هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

وكان "الكونغرس" قد صادق على تلك القرارات هذا الشهر، في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة ترامب.

من جهة أخرى يعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة الأميركية للسعودية تفاقم العدوان على اليمن الذي تقوده الرياض 
بدعم كامل من واشنطن.

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