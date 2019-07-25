25/07/2019

سلاح الجوي اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية..ويتوعّد بالمزيد

شن سلاح الجو اليمني المسير ليل الأربعاء الخميس عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2K على أهداف حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط في عسير.

وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة ونوعية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات مسيرة من نوع قاصف K2.

وأوضح سريع أن عمليات سلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة في القاعدة، مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية.

وتوعد العميد سريع قوى العدوان السعودي بأيام أشد إيلاما طالما استمر في عدوانه وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية.

وكثف سلاح الجو المسيّر من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في عسير ومطارات جيزان ونجران وأبها.

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