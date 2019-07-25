فلسطين

 الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية ويصادر مخرطتين

25/07/2019

 الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية ويصادر مخرطتين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 16 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، كما صادرت مخرطتين في نابلس بزعم استخدامها في تصنيع الأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية. وبحسب بيان جيش العدو فقد تم تحويل الشبان للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وتم ضبط سلاح من نوع M16 ومسدس وثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى أنواع من الذخيرة في منطقتي نابلس وقلقيلية.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعي عزام نعمان سلهب، بعد اقتحام منزله في الحاووز الأول، وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت المنزل وفتشته واعتقلت النائب سلهب.

وفي السياق داهم الاحتلال منزل الأسير المحرَر إسماعيل حسين الحروب في قرية دير سامت بمدينة دورا، إضافة إلى اعتقال محمد محمود غنيمات من صوريف.

أما في محافظة نابلس، اندلعت مواجهات في مخيم بلاطة وشارع القدس بين الشبان وجنود الاحتلال، وتم اعتقال كل من عمر وديع وعطاف أبو ثابت من سكان المخيم، كما وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر قتيبة عازم وفتشته في بلدة سبسطية.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال مقداد أحمد نواهضة من منزله في منطقة أبو زريق داخل بلدة اليامون قضاء جنين، والأسير المُحرَر يحيى هنداوي من منزله في واد برقين، والشاب محمد عوني عبيد من منزله في قرية عنزا، والشاب غسان الأطرش من جنين.
 

فلسطين

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