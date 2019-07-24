24/07/2019

الأنصار يطيح بالنجمة ويبلغ نصف نهائي كأس النخبة، وتعادل بطعم الخسارة للعهد

بلغ الأنصار نصف نهائي مسابقة كأس النخبة التنشيطية لكرة القدم بفوزه على غريمه النجمة بثلاثة أهداف لهدف في قمة مباريات المجموعة الثانية التي احتضنها ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي ليرفع الأخضر رصيده إلى ست نقاط، في حين بقي النجمة حامل اللقب أخيرا بلا نقاط قبل مواجهته الأخاء الأهلي.

وقدم الأنصار بقيادة نجمه حسن معتوق أداءً مميزا خاصة في خطي الوسط والهجوم عبر تبادل المراكز والتمريرة المتقنة التي قادها التونسي حسام اللواتي إلى المعتوق والمخضرم عباس عطوي وسط غياب تام للاعبي النجمة الذين غلب عليهم طابع الشباب في الشوط الأول الذي لم يشهد تهديدا نبيذيا لمرمى الحارس حسن مغنية إلا في الوقت البديل عبر تسديدة علي الحاج.

وافتتح الأخضر مسلسل فرصه مبكرا عبر حسن معتوق وتلاه سوني سعد الذي جاورت كرته القائم قبل أن ينقذ الحارس علي السبع مرمى فريقه من ورطة بعد إبعاده لكرة البرازيلي ديسوزا الرأسية.

وتواصل المد الهجومي لكتيبة المدرب نزار محروس ليفتتح حسن شعيتو موني التسجيل عند الدقيقة 27 بعد أن تابع كرة سوني سعد المرتدة، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول الذي رفع خلاله الحكم ماهر العلي أربع بطاقات صفر قضى النجم حسن معتوق الذي قدم لمحات فنية عالية متلاعبا بدفاع النجمة الذي كان عاجزا عن إيقافه إلا عبر الأخطاء ولم تنفع المراقبة الثنائية التي فرضها حسين شرف الدين والوافد الجديد عبد الله عيش لينجح معتوق بهز شباك السبع قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وتابع الأنصار الذي حظي بمواكبة جماهيرية حاشدة ضغطه ليضيف المتألق حسام اللواتي الهدف الثالث بعد تسع دقائق على انطلاق الشوط الثاني الذي شهد سيطرة أنصارية على الرغم من إقحام التونسي طارق جرايا أحمد جلول والتونسي مراد الهذلي ونادر مطر وأبو بكر المل إلا أن قاسم الزين وزملاءه إستبسلوا في الدفاع عن مرماهم لينقذ الزين كرة من عن خط المرمى.

وأهدر سوني العديد من الفرص قبل أن يحرز الغاني اوساكا هدف النجمة الشرفي في الوقت البديل مستغلا تمريرة من التونسي الهذلي الذي أصيب ولم يكمل اللقاء.‎

تعادل بطعم الخسارة للعهد أمام الشباب الغازية

فرض الشباب الغازية التعادل على العهد بهدفين لكل منهما في مباراة جرت على ملعب بحمدون البلدي ليكتفي كل فريق بنقطة قربت الغازية من العبور إلى نصف النهائي في حال تعادله مع الساحل في الجولة الختامية للمجموعة الأولى فيما يحتاج العهد لخسارة الغازية بفارق يفوق الثلاثة أهداف للعبور لدور الأربعة بعد سقوطه الكبير في الجولة الأولى أمام شباب الساحل بثلاثية.

وواصل المدرب باسم مرمر سياسة الاعتماد على اللاعبين الشباب لينجح الغازية وعبر المدافع رامي فقيه بزيارة مرمى الحارس محمد زهير قبل أن يهدر مهدي فحص هدفا بعد أن حرمته العارضة من افتتاح التسجيل.

وتابع قائد العهد محاولاته على مرمى علي ليلا لينجح في الوقت البديل للجزء الأول من إدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني عاجل الواعد محمود ماجد الذي لعب كرة عرضية مرت واستقرت في مرمى الفريق الجنوبي الذي اختبر عددا من اللاعبين الغانيين إضافة للاعب أسترالي.

وجهد لإدراك التعادل لينجح علي فقيه بإنجاز المهمة في وقت قاتل قبل أن يمنع القائم أحمد حجازي من إحراز هدف الفوز لبطل لبنان في آخر أنفاس اللقاء الذي انتهى بتعادل بطعم الخسارة لبطل لبنان الذي بات بحاجة لمعجزة لضمان العبور إلى المربع الذهبي.

جيبيتاريو يعلن القائمة النهائية المشاركة في بطولة غرب آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب اللبناني لكرة القدم الروماني ليفيو جيبيتاريو عن القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا والتي ستشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينتا كربلاء وأربيل العراقيتان ابتداء من نهاية تموز الجاري.

وأكد جوبيتاريو خلال مؤتمر صحافي أن البطولة هي محطة للاستعداد للتصفيات العالمية وخاصة أن المنتخب سيقاتل بكل قوة لاحتلال المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية رغم الإحترام لمنتخبات سيرلينكا وكوريا الشمالية في المجموعة.

وضمت القائمة 23 لاعبا في حراسة المرمى مهدي خليل من العهد وعلي السبع من النجمة ومصطفى مطر من السلام زغرتا.

في الدفاع قاسم الزين من النجمة ومحمد زين طحان من الصفاء ونور منصور وخليل خميس وحسين الزين من العهد وحسن بيطار وحسن شعيتو شبريكو ومعتز بالله الجنيدي من الأنصار.‎

في الوسط يحيى الهندي لاعب حر ومحمد حيدر وحسين منذر من العهد وأحمد جلول ونادر مطر من النجمة، وهجوما حسن معتوق وحسن شعيتو موني وسوني سعد من الأنصار ومحمد قدوح وأحمد حجازي وربيع عطايا من العهد وعلي علاء الدين من النجمة.

وسيدخل المنتخب في معسكر داخلي الخميس قبل أن يطير إلى مدينة النجف الأشرف ومنها إلى كربلاء برا الأحد.

يذكر أن منتخب الأرز سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب العراق المضيف وسورية وفلسطين واليمن.

هيثم فاعور يعتزل دوليا

أعلن قائد نادي العهد ولاعب المنتخب الوطني هيثم فاعور اعتزاله اللعب الدولي بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق ما أثار العديد من التساؤلات حول الخطوة المفاجئة للاعب الخلوق الذي شارك مع المنتخب في بطولة آسيا مطلع العام الجاري.

وتمنى المدير الفني ليفيو على الفاعور العودة عن قراره، معلنا تفاجؤه من الخطوة التي لم تكن منسقة.

مارك أسنسيو يصاب بالرباط الصليبي

انتهى موسم المهاجم الإسباني الدولي ونجم ريال مدريد ماركو أسنسيو بعدما تبين أنه تعرض لقطع بالرباط الصليبي خلال مباراة فريقه بمواجهة ارسنال ضمن مسابقة كأس الأبطال والتي انتهت بفوز الملكي بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأحرز اللاعب الشاب هدف التعادل للميرنغي الذي ينتظر استكمال الفحوص الطبية لتحديد فترة غياب المهاجم أسنسيو والتي ستستمر لأكثر من ستة أشهر بعد خضوعه للجراحة.

تعادل يوفنتوس والأنتر في كأس الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف قمة يوفنتوس وغريمه الإنتر ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية بهدف لهدف.

فتتح الانتر التسجيل بنيران صديقة وعبر الهولندي ماتياس ديلخت بعد عشر دقائق على البداية قبل أن يعدل البرتغالي رونالدو النتيجة للسيدة العجوز منتصف الشوط الثاني.

لينتهي اللقاء الإيطالي بتعادل إيجابي.‎

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