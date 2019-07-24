فلسطين

بعد 39 يوماً من الاضراب .. أسير فلسطيني ينتصر على السجان

24/07/2019

بعد 39 يوماً من الاضراب .. أسير فلسطيني ينتصر على السجان

علّق الأسير الفلسطيني جعفر إبراهيم محمد عز الدين إضرابه المفتوح عن الطعام بعد أن أصدرت محكمة عوفر الصهيونية قراراً بتحديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه في 14أغسطس/آب المقبل.

وأشارت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى إلى أن الأسير جعفر عز الدين كان قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 16 حزيران/ يونيو احتجاجاً على إصدار سلطات الاحتلال قراراً إدارياً بحقه لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة أشهر.

واعتبرت "مهجة القدس" أن تعليق عز الدين لإضرابه بعد (39) يوماً متواصلة يعد انتصاراً جديداً يُضاف إلى انتصارين كان قد حققهما سابقاً رفضاً لاعتقاله الإداري، وباركت له ولعائلته انتصاره ضد جبروت السجان المتغطرس، ومحاكمه العنصرية.

يشار إلى أن الأسير جعفر عز الدين ولد في 7 تموز/ يوليو1971 وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال في اعتقالات سابقة، ويُعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عز الدين.‎

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