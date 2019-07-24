24/07/2019

الرئيس بري: هناك تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية براً وبحراً

نقل نواب لقاء الاربعاء النيابي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية براً وبحراً، معتبراً ان الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط قد تم إنجاز 90% منه وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش وتتعلق بالتنفيذ براً وبحراً معاً وهو متفائل بإمكانية التوصل الى حل نهائي لهذا الملف.

وفي الموضوع الحكومي، نقل النواب استغراب الرئيس بري عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة أسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد خصوصاً ان هناك موضوعات تستوجب عقد مثل هذه الجلسة"، موضحاً أن من بين المواضيع "موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على صورة المشهد مؤخراً، إضافة الى استكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء".

وأشار رئيس المجلس إلى أنّ كافة المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة، مشدداً على أن هنالك مواقيت محددة قانوناً فيما يتعلق بموازنة عام 2020، مشيداً بمساهمات المجلس النيابي والنواب بإنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية.

وكان الرئيس بري استقبل في لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: ابراهيم عازار، حسين جشي، انور الخليل، علي بزي، عدنان طرابلسي، ادغارطرابلسي، مصطفى الحسيني، ايوب حميد، الوليد سكرية، سليم عون، بلال عبد الله، هنري حلو، حسن فضل الله، قاسم هاشم، ميشال موسى، علي خريس، هاني قبيسي، امين شري، غازي زعيتر، انور جمعة، عناية عزالدين، علي فياض، جهاد الصمد ونزيه نجم.

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