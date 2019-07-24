24/07/2019

مهرجان المنار الرابع عشر للتفوق .. تكريم الاوائل

كما في كل سنة، نظّمت قناة المنار مهرجاناً، عُرض أمس الثلاثاء (23-7-2019) مباشرة على الهواء، كرّمت فيه الاوائل في الشهادة المتوسطة وفي كل فرع من فروع شهادة الثانوية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات في المجمع الجامعي- الحدث.

كرّم المهرجان 33 طالباً وطالبة من مختلف مناطق لبنان ومدارسه في دورته الرابعة عشرة، بحضور لفيف من الشخصيات الوزارية والتربوية والاعلامية والفعاليات الوطنية وحشد من أهل المكرمين.

افتتح المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، أعقبه حوار مع مدير عام قناة المنار الحاج إبراهيم فرحات شرح فيه أبعاد هذا المهرجان السنوي الجامع وأهمية استمراريته.

بالاضافة الى عرض تقرير عن الطالب هادي دهيني الذي خاض الامتحانات الرسمية- شهادة علوم الحياة بنجاح ونال مرتبة جيد، متحدياً صعوبات مرض السرطان وعلاجاته بعزيمة وقوة وايجابية، مصراً على دراسة الطب لايجاد علاجات لهذا المرض.

وفي القسم الأول من تكريم الطلاب، أطل الوزير مروان شربل قبيل اعلان اسماء الاوائل في فرع الآداب والانسانيات ليقدم لهم الدروع التكريمية. من ثم اعتلى المسرح رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب حيث كرم متفوقي شهادة علوم الحياة. وكان مدير مركز الابحاث في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية البروفيسور محمد رومية ضيف المهرجان لتكريم متفوقي فرع العلوم العامة. أما الأوائل في فرع الاجتماع والاقتصاد، فكرمهم الوزير محمود قماطي. كما كرّمت الدكتورة حوراء حوماني متفوقي الشهادة المتوسطة.

وقد قدّم الاوائل في لبنان دروعاً خاصة لمديري مدارسهم وهم:

الشهادة المتوسطة:

ديما موسى حسيني/ مدرسة سيدة البشارة- رميش.

فرع الاجتماع والاقتصاد:

زهراء حسام جسار/ ثانوية حارة حريك الرسمية للبنات.

حسين فؤاد موسى/ ثانوية البازورية الرسمية.

فرع علوم الحياة:

سارة علي سمحات/ ثانوية الكوثر

رغد محمود ياسين/ مدرسة الليسيه ناسيونال- الشويفات.

فرع العلوم العامة:

دومينيك بيار غوش/ ثانوية راهبات القلبين الاقدسين- جبيل.

فرع الاداب والانسانيات:

ريم قاسم ناصر/ ثانوية الغبيري الرسمية للبنات.

واختتم المهرجان بصورة تذكارية جمعت الضيوف والمتفوقين ومدير عام القناة الى جانب مدير مديرية البرامج العامة الشيخ خضر الديراني ومدير المهرجان يوسف يونس قبل ان يختم الطلاب على طريقتهم برمي قبعات التخرج في الهواء على وقع تصفيق الاهالي والزملاء والمعلمين.

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