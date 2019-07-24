لبنان

الرئيس عون: مستمرون بمحاربة الفساد دون التشهير

24/07/2019

الرئيس عون: مستمرون بمحاربة الفساد دون التشهير

 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيسلّم خلفه "وطناً أفضل بكثير مما هو عليه اليوم على صعيد البيئة والوضع الاقتصادي والاجتماعي"، وطمأن بأننا "سنتجاوز الأزمة الحالية وسيتحسن الوضح تدريجياً".

وشدد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مجموعة من الطلاب يمثلون مختلف الجامعات اللبنانية، على أن "الأوضاع المعيشية لن تتحسن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات". وقال: "نحن بحاجة اليوم لتعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية".

وأضاف: "نعم، نحن نحارب الفساد، لكننا لا نسعى الى التشهير بالناس وستشعرون من تلقاء أنفسكم بأن الامور تتحسن".

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