24/07/2019

إيران تصنع روبوت مساعد لجراح القلب النابض

تمکن باحثون إيرانيون من صنع روباتا مساعدا لجراح القلب النابض بما یزید من دقة عملیات الجراحة للقلب.

وصنع الروبوت في مختبر البحوث الروبوتية في کلیة هندسة الکهرباء بجامعة "أمیر کبیر" الإيرانية للعلوم والتکنولوجیا، بالتعاون مع الدکتور مهدي توکلي من جامعة "ألبرتا" الکندیة.

وحول مواصفات الروبوت، قال حیدر علي طالبي رئیس کلیة هندسة الکهرباء، انه "یتمیز بقابلیة الحرکة بالتزامن مع ضربات القلب لیساعد الجراح علی إجراء عملیة الجراحة الدقیقة ورؤیته للصور بأکثر سهولة".

ویمکن للجراح توجیه الروبوت عن البعد وباستخدام جویستك"Joystick" لیستطیع إجراء الجراحة الدقیقة.

في بعض العمليات الجراحية للقلب، يجب إخلاء الدم من القلب ونقله إلى جهاز آخر يؤدي عمل القلب بما يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، لذلك يتحرك الروبوت تزامنا مع ضربات القلب.

يمكن لهذا الروبوت المساعد محاکاة جميع حركات القلب وبالإضافة إلى جراحة القلب، يمكن استخدامه في جراحات الصدر والبطن. وتم تصنیع هذا الجهاز في نسختين، والأقدم هو الأکبر والأحدث هو الأصغر.

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