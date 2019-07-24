24/07/2019

تشلسي يطيح ببرشلونة ونيمار في تشكيلة سان جرمان

أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جرمان، الألماني طوماس توخيل قائمة الفريق التي ستشارك في معسكر الفريق الإعدادي في الصين وضمت القائمة اسم النجم البرازيلي نيمار الذي تحدثت الأنباء عن احتمال مغادرته حديقة الأمراء إلى برشلونة مجددًا.

تشلسي يطيح ببرشلونة

وفي أول ظهور للفرنسي انطوان غريزمان سقط برشلونة أمام تشلسي الإنجليزي بهدفين لهدف ضمن مسابقة كأس راكوتين المقامة في اليابان.

وشهد اللقاء الذي غاب عنه الأرجنتيني ليونيل ميسي إصابة الفرنسي إنطوان غريزمان في الشوط الأول، ليخرج مطلع الحصة الثانية دون أن يعرف حجم إصابته.

فوز لريال مدريد وبايرن ميونخ واتلتيكو مدريد في كأس الأبطال

من جهته، تغلب نادي ريال مدريد الإسباني على ارسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 3 2 إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، بهدفين لكل منهما ضمن مسابقة كأس الأبطال.

وتقدم الفريق اللندني بهدفي الفرنسي ليغازت والغابوني اوبميانغ قبل أن ينجح الملكي بالعودة في الشوط الثاني عبر الويلزي غاريث بايل والإسباني ماركو أسونسيو، ليحتكم الفريقان لركلات الحظ التي ابتسمت للميرينغي.

وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على ميلان الإيطالي بهدف. فيما تفوق اتلتيكو مدريد الإسباني على ديبورتيفو المكسيكي بركلات الترجيح 5 4 إثر نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

إتحاد أمريكا الجنوبية يوقف ميسي لمباراة

وفي سياق آخر، أوقف إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لمباراة واحدة عقب تصريحاته التي هاجم خلالها التحكيم خلال مباراة البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا. علمًا أن هناك شائعات سرت عن احتمال إيقافه لعامين.

فيليبي لويس إلى فلامينغو البرازيلي

وكان نادي فلامينغو البرازيلي تعاقد مع مدافع المنتخب ونادي اتلتيكو مدريد سابقًا فليبي لويس في صفقة انتقال حر بعد أن كان برشلونة يرغب بضم مدافع السليساو.

إقرأ المزيد في: رياضة