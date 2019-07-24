24/07/2019

العهد يفاوض التونسي أحمد العكاشي

ينتظر أن يصل الأربعاء الى بيروت المهاجم الدولي التونسي أحمد العكاشي ثلاثين عامًا للخضوع للاختبار مع فريق العهد اللبناني الساعي لضم مهاجم من مستوى عال، تمهيدًا لاستحقاقات بطل لبنان العربية والآسيوية.

وسبق للمهاجم الدولي التونسي السابق والذي مثّل بلاده في 29 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا أن لعب للنجم الساحلي قبل الإنتقال للسعودية، حيث لعب مع ناديي الإتحاد والإتفاق.

وكشف رئيس نادي العهد تميم سليمان عن مفاوضات يجريها الأصفر مع المهاجم التونسي إلا أنها لم تصل لخواتيمها السعيدة بعد.

فهل سيكون العكاشي ضالة باسم مرمر وخليفة للبلغاري مارتن توشاف، ليغلق بطل الثنائية الذي تنتظره مواجهة مصيرية مع الجزيرة الأردني في نهائي كأس الإتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، ملف لاعبيه الأجانب بعدما جدد للدولي السوري أحمد الصالح والغاني عيسى يعقوبو.

الساحل يضم أحمد يونس من العهد على سبيل الإعارة

من جهته، يواصل نادي شباب الساحل تعزيز صفوفه للدخول بقوة في جو المنافسة على لقب الدوري، فبعد المستوى الجيد الذي يقدمه رجال محمود حمود تواصل الإدارة بالتعاون مع الجهاز الفني تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين بعد إقفال ملف الأجانب. وآخر الصفقات ضم الظهير الأيمن الواعد أحمد يونس 20 عامًا قادمًا من العهد على سبيل الإعارة لموسمين، لينضم لزميله حسين حيدر الذي سيلعب بنظام الإعارة.

بعدما كان الساحل قد ضم حيدر عواضة والواعد محمد حيدر والمدافع هيثم المقداد والحارس الشاب سمير شمخة وجدد للمميز جاد حسين.

جوان العمري إلى جانب انياستا وديفد فيا

وعلى صعيد ملف احترف اللاعبين اللبنانيين في الخارج، سجل انضمام المدافع الدولي اللبناني جوان العمري إلى نادي فيسل كوبي الياباني بصفقة بلغت مليون يورو، ليكون نجم الدفاع اللبناني الذي سبق له اللعب مع النصر الإماراتي وفي الدوري تركيا زميلاً للإسبانيان اندرياس انيستا وديفيد فيا لاعبي برشلونة سابقًا. علمًا أن كوبي سيلتقي برشلونة السبت المقبل خلال جولة بطل الليغا في اليابان.

أدمون شحادة يخضع للتجربة في روسيا

الى ذلك، يخضع المهاجم الشاب ادمون شحادة لاختبارات مع أحد أندية الدرجة الثانية الروسية في محاولة من لاعب السلام زغرتا للعب خارج لبنان.

وفي حال نيله موافقة الجهاز الفني فينبغي على النادي الروسي دفع قيمة الشرط الجزائي للسلام والتي تبلغ 150000 دولار.

المنتخب اللبناني يعسكر قبل السفر إلى العراق

هذا ومن المفترض، أن يدخل المنتخب اللبناني لكرة القدم معسكرًا داخليًا اعتبارًا من الخميس، تمهيدًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا في العراق والتي ستنطلق في الثلاثين من تموز.

وتغادر بعثة المنتخب اللبناني الأحد إلى مدينة النجف الأشرف قبل التوجه برًا الى مدينة كربلاء، علمًا بأن القرعة أوقعت رجال الأرز إلى جانب العراق المضيف ومنتخبات سورية وفلسطين واليمن.

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