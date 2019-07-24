24/07/2019

نيجيريا: تشييع 6 شهداء من أصل 11 سقطوا بنيران الشرطة نصرةً للشيخ الزكزاكي

شيّع النيجيريون ستة من الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا بنيران الشرطة أول أمس، خلال قمعها لتظاهرة سلمية حاشدة خرجت في العاصمة أبوجا، تضامنًا مع رئيس الحركة الإسلامية الشيخ ابراهيم الزاكزاكي المعتقل تعسفيًا لدى المخابرات العامة.

الشيخ عبد الحميد بيلو أمّ الصلاة على أرواح الشهداء، في جنازة حضرها أفراد من أسر الشهداء والأصدقاء وحشود من المواطنين النيجيريين.

والشهداء هم هاريسو ماجاجي جابارين دارازو بوتشي، شهد الحسيني يحيى بروة سوبا، علي حيدر إبراهيم سليمان رينجي تورو باوتشي، داهرو (دوجو) تي/وادا كادونا، بتولا محمد غاما، أما الشهيد السادس الذي تم تشييعه فلم تعرف هويته.



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