24/07/2019

هذه هي أعراض نقص فيتامين "د"..

نشر موقع "webmed" الطبي تقريرا أوضح فيه الأعراض التي تشير إلي الإصابة بنقص فيتامين "د" المنتشر بشكل ملاحظ في الآونة الأخيرة.

وأظهر التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في نسبة فيتامين "د"، يشعرون بشكل دائم بالإرهاق المزمن وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، كما أنهم يشعرون بألم شديد في الجسم بشكل عام، وخاصة في المفاصل وأعضاء الجسم المختلفة.

كما يتسبب هذا النقص في زيادة فرص الإصابة بالأمراض المناعية كالتصلب المتعدد، وزيادة فرص الإصابة بكسور العظام بشكل كبير.

كما أشار التقرير إلى أن التعرض للإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى في حالة إهمال علاج نقص فيتامين "د"، ولذا تزداد فرص الاصابة بأمراض القلب، والتعرض لارتفاع في ضغط الدم، والنوبات القلبية.

وينصح العلماء الأشخاص المصابين بنقص في فيتامين "د" التعرض يوميا للشمس، وأيضا تناول الفيتامينات المعوضة لهذا الأمر.



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