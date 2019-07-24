24/07/2019

فوائد جديدة للقهوة..

أظهر باحثون في جامعة نوتنغهام أن القهوة قد تساعد في تحفيز احتياطات الإنسان من الدهون البنية، والمعروفة أيضا بالأنسجة الدهنية البنية، والتي تؤدي دورا رئيسا في سرعة حرق السعرات الحرارية.

وتنقسم الخلايا الدهنية إلى نوعين: الخلايا البنية والخلايا البيضاء. ولكل منها دور مختلف في عملية التمثيل الغذائي. وبينما تساعد الخلايا البنية على توليد الحرارة، فإن الخلايا البيضاء مسؤولة عن تخزين الدهون، أو الطاقة، وتكون مستعدة لإظهارها بحسب الحاجة. ومن المعروف أن مستويات الدهون البنية مرتفعة لدى الأطفال، لكن النتائج الجديدة التي أشارت إلى وجود الدهون البنية لدى البالغين أعادت الأمل في استخدامها كأهداف لعلاج السمنة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ في كلية الطب بجامعة نوتنغهام البروفيسور مايكل سيموندز "تعمل الدهون البنية في الجسم بطريقة مختلفة عن الدهون الأخرى، فهي تنتج الحرارة عن طريق حرق السكر والدهون، وغالباً كاستجابة للبرد". مضيفاً "أن زيادة نشاط الدهون البنية يساعد على تحسين القدرة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وكذلك تحسين مستويات الدهون في الدم، والسعرات الحرارية التي تُحرق تساعد في فقدان الوزن. ومع ذلك، حتى الآن، لم يجد أي أحد طريقة مقبولة لتحفيز ذلك النشاط عند البشر".



وبدأ العلماء باختبار القهوة على الخلايا الجذعية لمعرفة ما إذا كانت ستحفز الدهون البنية. وبمجرد العثور على الجرعة المناسبة، انتقلوا إلى البشر لمعرفة ما إذا كانت النتائج متشابهة. واستخدم الفريق تقنية التصوير الحراري على 4 رجال و5 نساء لتتبع احتياطيات الدهون البنية، ومعرفة كيفية إنتاجها للحرارة.



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