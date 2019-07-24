24/07/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

تناولت صحيفة "الأخبار" المصرية في عددها الصادر اليوم تصريح نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران شريف عزت بدروس أن قرار الخطوط البريطانية بتعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لم يكن متوقعا ولم يكن له أي سبب منطقي.

وأكد بدروس أن مطار القاهرة آمن، وأن قرار وقف الرحلات البريطانية إليه غير منطقي.

وكانت شركة الخطوط البريطانية "بريتش إيرويز" قررت تعليق رحلات الطيران إلى مطار القاهرة لمدة 7 أيام دون توضيح الأسباب.

الأزهر يرفض هدم مبان فلسطينية في القدس المحتلة

في سياق آخر، أشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى إعلان الأزهر الشريف رفضه الشديد لقيام الاحتلال الصهيوني بهدم مبانٍ فلسطينية في وادي الحمص في حي صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، معربًا عن استنكاره لإجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال واقتحام جرافات الاحتلال لهذه المباني.

وإذ حذر الأزهر من خطورة تلك الإجراءات الغاشمة، وأكد أن ذلك يعد اغتصابًا للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام، كما جدد الأزهر تأكيده عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير القابلة للتغيير، وأن مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية إجراءات تخالف ذلك.

وشدد الأزهر الشريف على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وأنها ليست فقط مُجرَّد قضية أو أرض محتلة، بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدَّس وقضية عقدية إسلامية ـ مسيحية، داعيًا كل الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هُويتها وتخليصها من الاحتلال الصهيوني.

مصر: اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

أما صحيفة "التحرير" المصرية فذكرت أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن كشف شركة بترول بلاعيم "بتروبل" لآبار للغاز الطبيعي في منطقة امتياز القرعة في دلتا النيل، وأوضحت أن العمل جارٍ حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي في منطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية في دلتا النيل.

وأوضح رئيس الشركة عاطف حسن في التقرير أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة "شمال شرق 1" أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات الحفر التي بدأت في أيار/مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

وأشار حسن إلى أن الاختبارت التي أجريت للبئر المكتشفة، والتي أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية تصل إلى 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج في المنطقة ومحطة معالجة الغاز في حقول أبو ماضي، لاستغلال أمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

تونس: دخول حذر للأحزاب في السباق الانتخابي

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية في الهيئات الفرعية الخمس المستقلة للانتخابات في تونس الكبرى، والذي وصف ببطء النسق إذ لم يتم تسجيل سوى ترشح 24 قائمة انتخابية.

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي تأكيده أن الهيئات الفرعية المستقلة التابعة لتونس الكبرى تلقت 24 قائمة انتخابية مترشحة من إجمالي 141 قائمة على المستوى الوطني، إذ كانت ولاية منوبة في صدارة الجهات التي قدمت قائمات انتخابية بإجمالي 8 قائمات، فيما سجلت الهيئتان الفرعيتان في تونس 1 وتونس الحصيلة الأضعف في اليوم الأول بقبول 3 قوئم لكل منهما.

ورأت الصحيفة أن نسق تقديم الترشيحات في اليوم الأول من فترة قبول القائمات الانتخابية للاستحقاق التشريعي في تونس الكبرى يكشف التعامل الحذر للأحزاب السياسية الكبرى ومجمل المترشحين في تأجيل ايداع ترشيحاتهم الى الايام القادمة خاصة أن الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى تمثل ثقلا انتخابيا كبيرا.

رئيس حزب "قلب تونس" يمثل للمحاكمة

أما صحيفة "الجمهورية" التونسية فأفادت عن الاستماع الى رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي واستنطاقه لمدة سبع ساعات ونصف، وذلك وفق ما أكّده محاميه عماد بن حليمة.

وتقرّر أيضًا تأجيل استنطاق القروي في بعض النقاط إلى اليوم الاربعاء بطلب من هيئة الدفاع وذلك بسبب طول مدة الاستنطاق.

يُشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد تقدمت بشكوى إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الأخوين غازي ونبيل القروي باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللوكسمبورغ وفق ما نقلته مصادر اعلامية.

"نداء أبناء الجزائر القوية" يقترح قائمة جديدة لإدارة الحوار

صحيفة "الشروق" الجزائرية تناولت إعلان المنتدى المدني للتغيير الذي يقوده عبد الرحمان عرعار عن قائمة الشخصيات الـ13 التي ستتولى إدارة وتسيير الحوار الوطني وما صاحبها من جدل على الساحة الوطنية بدعما توالت مبادرات نشر قوائم تحمل أسماء لشخصيات جديدة مقترحة لإدارة الحوار آخرها قائمة ما بات يسمى "نداء أبناء الجزائر القوية" والتي اقترحت 11 شخصية جديدة.

والتقت جمعيات وتنظيمات في مقر القيادة الوطنية للكشافة الإسلامية الجزائرية في العاصمة مؤخرا، لتباحث الوضعية التي تعيشها البلاد، إذ تطرق المجتمعون إلى ضرورة الانخراط في مسعى الحوار الجامع مع تغليب لغة العقل والحكمة وجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.

وخلص المجتمعون في سياق ما يسمى "نداء أبناء الجزائر القوية" في بيانهم الختامي إلى ضرورة احترام الخيار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال ليقترح البيان أسماء لـ11 شخصية تم اختيارها للمساهمة في المبادرة إلى الحوار الوطني.

كما اعتبر البيان أن الشخصيات المختارة أو القائمة التي وصفوها بالمتوازنة تحمل أسماء بعض الشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني للمساهمة في المبادرة إلى الحوار الوطني الجامع.

الجزائر: القضاء يفتح تحقيقا بقضايا فساد بحق وزير العدل السابق

صحيفة "النهار" الجزائرية لفتت الى أمر السلطات القضائية بفتح تحقيقات حول وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد مشتبه بالتورط فيها وزير العدل السابق الطيب لوح.

ويحسب ما أعلنه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة فإن النيابة وجهت تعليمات للديوان المركزي لقمع الفساد لفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل السابق الطيب لوح.

وأوضح المصدر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه بسبب ضرورات التحريات الأولية جرى منع الطيب لوح من السفر للخارج.

ولم يكشف في البيان عن طبيعة الملف أو القضية التي فتحت تحقيقات بشأنها.

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يعتزم التنحي من منصبه

وأشارت صحيفة "الخبر" الى اعتزام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التنحي من منصبه على الرغم من تحقيق المنتخب في عهده التاج القاري التاريخي من أرض الفراعنة ليكون الأول خارج القواعد والثاني في تاريخ الخضر من ثلاثة نهائيات.

وبحسب الصحيفة فقد أسرّ خير الدين زطشي لمقربيه أول أمس بأنه يفكّر جديا في تقديم استقالته قبل نهاية عهدته بسبب ما وصفه بـ"الإهانة" التي شعر بها قلة التقدير لشخصه من طرف السلطة حين تم حرمانه من ميدالية الاستحقاق التي نالها اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني من طرف رئاسة الجمهورية نظير تحقيق المنتخب للّقب القاري.

وكشف مصدر عليم للصحيفة بأن خير الدين زطشي تفاجأ لعدم إدراج اسمه ضمن القائمة الإسمية بل ولإبقائه جالسا على الجانب، رغم أن الجانب البروتوكولي يقتضي وجود رئيس الاتحادية بصفته المسؤول الأول على المنتخب في مقدمة الصفوف ويكون أيضا من الأسماء التي تحصل على ذلك الاستحقاق من رئاسة الجمهورية، وهو موقف تحوّل إلى مادة إعلامية دسمة وفتح المجال لتأويلات وقراءات كثيرة ومختلفة، غير أنها لم تستند إلى معلومات صحيحة وثابتة.

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