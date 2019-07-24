24/07/2019

بريطانيا تمنح معارضا سعوديا حق اللجوء السياسي

أعلن الناشط والمعارض السعودي سلطان العبدلي، عن حصوله على حق اللجوء السياسي في بريطانيا، خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال العبدلي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، إنه حصل على حق اللجوء ببريطانيا، "في أقل من سنة" معتبرا ان هذا الأمر هو "رسالة واضحة من بريطانيا، للنظام السعودي وولي العدو محمد بن سلمان تحديدا".

وأضاف ان "العالم ساخط من رعونتك وحماقتك ونزواتك.. كيف لا وقد أسقطت سمعة بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وكان العبدلي قد غادر المدينة المنورة في العام 2018، بعد بدء حملة الاعتقالات، التي طالت دعاة ومفكرين وإعلاميين وشخصيات حقوقية واجتماعية بالسعودية.

وسبق للمعارض العبدلي أن اعتقل لمدة سبعة شهور في العام 2005.

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