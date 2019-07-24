24/07/2019

فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ بَصَقَاتٍ...

يحكى في بلاد العرب أن "البصقة" أو "التفة" هي تعبيرٌ عن امتعاض أو تأفف أو كراهة أمر ما. في مصر تشتهر عبارة "تف من بوئك" يعني بعيد الشر، وفي الجزيرة يقال: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ بَصَقَاتٍ ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.." أما في فلسطين فكانت البصقة الرد العملي على التطبيع الشيطاني الذي يمارسه السعوديون عبر جولة أحدهم بالكوفية والعقال في أحياء مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

#بصقة_القرن هو أحد الوسوم التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرّدوا تحته:

إقرأ المزيد في: هاشتاغ