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"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

24/07/2019

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

بعد ساعات على انتشار فيديو يظهر طرد مقدسيين ناشطًا سعوديًّا مطبعًا من باحات المسجد الأقصى المبارك، وملاحقته الى أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، ظهر في السعودية وسم "#فلسطينيين_يهاجمون_زوار_القدس" على "تويتر"، في ما يبدو أنه خطوة داعمة من قبل المؤيدين للتطبيع الخليجي مع العدو الصهيوني. لكن الوسم الذي أُريد له الإساءة للشعب الفلسطيني الرافض للتطبيع، تحول الى منبر لسعوديين رافضين لهذه الخطوة، ومنصة لكثير من العرب للتعبير عن تأييدهم للقضية الفلسطينية واستنكارهم لمسار صفقة القرن.
ملاحظة: الخطأ اللغوي في عدم رفع المبتدأ في الوسم هو من المصدر.

 

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

"فلسطينيين يهاجمون زوار القدس" يتحول الى"منبر" ضد الطبيع

 

فلسطين

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