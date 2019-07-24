العالم

هل أشعل جون بولتون الشرارة الأولى لأزمة ناقلات النفط؟

24/07/2019

هل أشعل جون بولتون الشرارة الأولى لأزمة ناقلات النفط؟

رأى الكاتب الأميركي غاريث بورتر أن الوقائع المحيطة بقيام بريطانيا باحتجاز السفينة الإيرانية بتاريخ 4 تموز/يوليو الجاري تفيد بأن ما حصل كان عملا غير قانوني.

وفي مقالة نشرتها مجلة "ذا أميريكان كونزيرفاتف"، أشار بورتر إلى أدلة تفيد بأن ما قامت به بريطانيا جاء ضمن مخطط أكبر أعده مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

الكاتب قال إنه لم يكن يحق لبريطانيا قانونيا تطبيق العقوبات على السفينة الإيرانية، لافتا إلى أن الذريعة التي قُدمت كانت أن السفينة تقوم بنقل النفط إلى سوريا وبالتالي تنتهك العقوبات الاوروبية المفروضة على هذا البلد.

وتحدث الكاتب أيضًا عن أدلة تفيد بأنّ بولتون لعب دورًا بارزًا باحتجاز السفينة الإيرانية منذ أن بدأت رحلتها في أيار/مايو الماضي، وأضاف أنه من شبه المستحيل أن تكون السفينة الإيرانية قد دخلت المياه الإقليمية التابعة لجبل طارق قبل أن تصعد العناصر البريطانية على متنها.

كما عاد ولفت الكاتب إلى أن الأدلة تفيد بأن ما قامت به بريطانيا جاء ضمن مخطط منسق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف تشديد الضغوط الإقتصادية على إيران من خلال الحد من قدرة الأخيرة على تصدير المنتوجات.
 

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