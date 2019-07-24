العالم

العراق: أوامر بالقبض على 11 وزيرا بتهم فساد

24/07/2019

العراق: أوامر بالقبض على 11 وزيرا بتهم فساد

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يوم أمس الثلاثاء، عن أوامر بإلقاء القبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، مشيراً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة".

وتابع أن "هناك أوامر اعتقال صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم"، مؤكداً أن "مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، وقال: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".

من جهة اخرى، اشار إلى أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مؤكداً أنه "لا يوجد دمج لـ"الحشد الشعبي" في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص في القوات المسلحة".

وشدّد عبد المهدي على ان بغداد "لن ترضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، موضحا أنّ "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة".

وأرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلى هيئة قضائية في البلاد، يوم الإثنين الماضي طلباً لرئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 5 نواب، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني