العالم

"مجموعة صوفان": خان يحاول تغيير صورة باكستان لدى العالم

24/07/2019

"مجموعة صوفان": خان يحاول تغيير صورة باكستان لدى العالم

أشارت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية و الإستخبارتية إلى ان السلطات الباكستانية اعتقلت مؤسس جماعة "لشكر طيبة" الإرهابية المدعو حافظ سعيد، والذي يعد العقل المدبر لهجمات "مومباي" في الهند عام 2008 التي اوقعت 166 قتيلاً.

وذكرت المجموعة ان "الولايات المتحدة سبق ان وضعت جائزة بقيمة 10 مليون دولار للقبض عليه"، لافتا إلى ان "واشنطن ضغطت على باكستان من أجل تقديم سعيد إلى العدالة". وتحدثت عن أن اعتقال سعيد جاء قبل أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن.

ورأت أن خان يحاول تغيير صورة باكستان لدى العالم، إذ تعهد لكل من الهند والولايات المتحدة بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تشارك بـ"العنف السياسي" أو تسعى لإستخدام الأراضي الباكستانية من أجل شن هجمات إرهابية.

وأوضحت المجموعة ان إسلام اباد تسعى لعب دور أساسي في المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة "طالبان" الأفغانية والولايات المتحدة، مضيفة ان باكستان، وإلى جانب اعتقال "سعيد"، قامت بتجميد الأصول والاستيلاء على الممتلكات لمسلحين على صلة بـ"لشكر طبية" وجماعات إرهابية أخرى.

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