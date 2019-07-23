23/07/2019

وزيرا الطاقة الإسرائيلي والأميركي سيشاركان في منتدى الغاز الإقليمي في القاهرة‎

افاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أنه "بعد زيارة دامت ثلاثة أيام في إسرائيل، يغادر وزير الطاقة الأميركي ريك بيري يوم غد مع نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى منتدى الغاز الإقليمي في القاهرة، الذي ينعقد للمرة الثانية".

وأضاف الموقع أنه "من المتوقع أن يشارك في المنتدى أيضاً وزراء طاقة من مصر، قبرص، اليونان، الأردن، ونائب وزير الإقتصاد الإيطالي وممثل عن السلطة الفلسطينية، وذلك لبحث سبل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة".

وبحسب الموقع، إضافة لمشاركتهم في المنتدى، سيعقد الوزراء لقاءات ثنائية بخصوص إقتصاد الغاز الطبيعي الإقليمي.‎

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