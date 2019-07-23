23/07/2019

الصفاء إلى نصف نهائي كأس التحدي وطرابلس والتضامن صور على لائحة الانتظار

بلغ الصفاء نصف نهائي كأس التحدي لكرة القدم على الرغم من تعادله المثير مع طرابلس الرياضي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية ليرفع الفريق البيروتي رصيده إلى أربع نقاط في القمة بعد فوزه الكبير برباعية على الشباب البرج، في حين حصل طرابلس الرياضي على نقطته الأولى.

وبكر الصفاء بتهديد نظيره الطرابلسي عبر حاتم عيد الذي ارتطمت كرته بالقائم في لقاء احتنضه ملعب جونية البلدي قبل أن يكسب الأصفر ركلة جزاء ترجمها السنيغالي امادو ديوب عند الدقيقة 13 قبل أن يعود اللاعب السنيغالي لتعزيز التقدم الصفاوي عند الدقيقة 22، ونجح محمد قصود بتقليص النتيجة للفريق الشمالي الذي كسب ركلة جزاء في آخر أنفاس الشوط الأول قبل أن يتراجع الحكم عن قراره لحصول لمسة يد قبل واقعة منطقة الجزاء.

وانحصر اللعب في الشوط الثاني على الرغم من تبديلات روبارت جاسبرت لتسجيل هدف الأمان في مرمى الحارس سراج الصمد لينجح سعد يوسف من نيل ركلة جزاء في الوقت البديل حيث ارسل محمد الأعرج الكرة تجاه مارك انطونيو عواد اللبناني الأسترالي الذي تصدى للكرة التي عاد وتابعها الأعرج في المرمى معدلا النتيجة إلى 2 2.

تعادل مثير بين التضامن صور والسلام زغرتا

حافظ ناديا السلام زغرتا والتضامن صور على أملهما بالعبور إلى نصف نهائي كأس التحدي على الرغم من حصد الفريقين نقطتهما الأولى بعد تعادل مثير احتضنه ملعب العهد بثلاثة أهداف لكل منهما.

نجح أسعد سبليني بتسجيل هدف التقدم للفريق الجنوبي بعد 14 دقيقة على البداية بالرغم من خوضه اللقاء بغياب أي لاعب أجنبي اثر تمريرة من المخضرم طارق العلي لينتهي الشوط الأول صوريا بهدف.

ونجح الأردني شامل سوقار بإدراك التعادل لسفير الشمال عند الدقيقة 54 ليعود طارق العلي ويمنح التفوق لكتيبة محمد زهير مستغلا خطأ المدافع حسين خليفة بعد دقيقة واحدة.

وظلت الإثارة حاضرة حيث عاد التضامن للتقدم عبر علي عواضة التي استثمر كرة علي عسيلي وأسكنها مرمى الحارس مصطفى مطر ليرد السلام وعبر لاعبه الواعد مايكل فنيانوس الذي منح النيجيري اوني تمريرة ذهبية أسكنها مرمى سفير الجنوب لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. وينتظر التضامن الذي حصد نقطته الأولى نتيجة مباراة السلام زغرتا والبرج في الجولة الأخيرة.‎‎

وكان البرج الذي ضمن مقعده في المربع الذهبي قد فاز في مباراته الافتتاحية على التضامن صور بهدفين لهدف.

إقرأ المزيد في: رياضة