23/07/2019

‎المحافظون يختارون جونسون رئيساً لحزبهم خلفًا لماي

اختار حزب المحافظين البريطاني، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا للحكومة، خلفا لتيريزا ماي. وقال جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية".

وأضاف: "في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة".

وأكد جونسون أنه "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر/تشرين الاول المقبل، أي في الموعد المقرر له"، لافتا إلى أنه "سيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة".

وكانت ماي أعلنت استقالتها في شهر مايو/ايار الماضي، بعد ضغط النواب المحافظين عليها بسبب فشلها في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/اذار، وقرارها الشروع في محادثات حول الخروج "بريكست" مع حزب العمال.

ولم تدعم ماي أيا من المرشحين الاثنين لخلافتها، واكتفت بالتعليق بأن بوريس جونسون وجيريمي هانت "يعيان المسؤولية التي تأتي مع هذا المنصب (رئاسة الوزراء)".

وهنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوريس جونسون بالفوز في انتخابات زعيم حزب المحافظين البريطانيين التي سيتولى بعدها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "التهاني لبوريس جونسون بأنه أصبح رئيس وزراء جديدا لبريطانيا. سيكون عظيما (في منصبه)".‎

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