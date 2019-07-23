23/07/2019

قاعدة خميس مشيط في عسير خارج التغطية بعد استهداف راداراتها ومخازن الأسلحة

نفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن "الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير مستهدفًا رادارات ومواقع عسكرية أخرى".

وأكد سريع أن الطائرات أصابت أهدافها بدقه عالية، مشيرًا إلى "أن هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره جوية".

وتعتبر هذه العملية هي الرابعة منذ منتصف شهر تموز/يوليو الحالي ، إذ يستهدف سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

ولاحقًا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إصابة قاعدة خميس مشيط بشلل تامّ بعد استهداف مخازن الأسلحة والرادارات فيها.

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