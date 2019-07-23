23/07/2019

"هواوي" توجه صفعة جديدة لسوق العمل الأمريكي

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تسريح أكثر من 70 % من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها.

وقالت "هواوي" إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة".

الشركة الصينية قررت تسريح الموظفين بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في كل من كاليفورنيا وسياتل وشيكاغو ودالاس.

وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

وأوقفت شركة "غوغل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.

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