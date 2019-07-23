عين على العدو

ليبرمان: علينا العودة إلى الإغتيالات المركّزة

23/07/2019

ليبرمان: علينا العودة إلى الإغتيالات المركّزة

أعاد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحديث عن تعهّده باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعد 48 ساعة من تسلّمه مهامه في وزارة الحرب.

وقال ليبرمان خلال زيارته لمدينة عسقلان وفق ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "أريد التعليق على موضوع هنية للمرة الأخيرة، لقد قدمتُ خطة منظمة للكتبينت، موقفي كان واضحًا ونتنياهو هو من أوقف الخطط، ومنع أيّة مبادرة هجومية في كل جلسة للكتبينت".

وأضاف ليبرمان "كل ما قمنا به بدلًا من المبادرة والقيادة، كان الرد والإنجرار.. أنا أكثر من مرة عرضتُ خططًا وإقتراح قرار للعمل كما ينبغي.. يجب علينا العودة إلى الإغتيالات المركزة".

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