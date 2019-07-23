العالم

الخارجية الايرانية تُدين قمع التظاهرات المتضامنة مع الشيخ زكزاكي في نيجيريا

23/07/2019

الخارجية الايرانية تُدين قمع التظاهرات المتضامنة مع الشيخ زكزاكي في نيجيريا

طالب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي المسؤولين في نيجيريا باتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن الشيخ ابراهيم زكزاكي وتقديم الرعاية الصحية له بأسرع وقت ممكن.

وأعرب موسوي عن قلقه الشديد ازاء النزاعات في مدينة أبوجا النيجرية يوم أمس، مُدينا جميع أعمال العنف لقمع التظاهرات التي سقط فيها العشرات من المدنيين العزل.

وأضاف موسوي انه على المسؤوولين في نيجيريا اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن رئيس الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم زكزاكي وتقديم الرعاية الصحية والفورية له بأسرع وقت ممكن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أهمية الحفاظ على أمن وراحة الشعب النيجيري وضرورة الوصول الى حل عن طريق التفاهم والحوار المشترك.

 

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