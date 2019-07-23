23/07/2019

برلمانية في الكونغرس: لن أرحل قبل عزل ترامب

أكدت البرلمانية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب انها "لن تذهب إلى أي مكان قبل أن تقوم بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وذلك في رد عليه بعد ان طالب في تغريدة له على "تويتر" بإعادة 4 نائبات أمريكيات من أصول أجنبية إلى بلدانهن.

وأضافت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، خلال المؤتمر الوطني للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في ديترويت يوم أمس الإثنين، ان "ولاية ديترويت هي بلدي ووطني الذي ولدت فيه وتربيت".

وكرر ترامب هجومه على رشيدة وعلى البرلمانيات "إلهان عمر"، و"ألكسندريا كوارتيز"، و"آيان بريسلي" متهما إياهن بكره أمريكا، فيما ردد أنصار ترامب هتافات "أرسلوها لبلدها"، في إشارة إلى رشيدة ورفيقاتها.

ولم تتطرق طليب، على وجه التحديد لتغريدات "ترامب" في خطابها، لكنها استخدمت كلمة "سكواد/فرقة" للتعبير عن زميلاتها المستهدفات، وهو التعبير الذي سبق أن استخدمه ترامب وأنصاره.

وقالت: "نحن بحاجة إلى عمل جريء، أيها الناس، هل تعرفون ماذا يحدث؟ الأمر يتجاوز 4 منا فقط، نحن كلنا (سكواد)، إذا كنت تدعم العدالة، فأنت واحد منا".

وتعتبر طليب من بين أوائل أعضاء الكونغرس، الذين دعوا إلى عزل ترامب، إذ قالت في كلمة مثيرة للجدل قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين الدستورية: "سنذهب إلى هناك، وسنقوم بعزله".

وواصل ترامب هجومه على أعضاء الكونغرس يوم أمس الإثنين، ووصفهن بمجموعة عنصرية للغاية من مثيري الشغب، من الشباب، الذين يفتقرون إلى الخبرة، ولا يتمتعن بالذكاء.

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