العالم

روحاني : إيران ستبقى أكبر ضامن لحرية الملاحة في الخليج

23/07/2019

روحاني : إيران ستبقى أكبر ضامن لحرية الملاحة في الخليج

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن ايران كانت وستبقى أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عدن على مر التاريخ.

وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له مساء أمس الاثنين، أكد روحاني أن "اللقاء ضرورة لاستمرار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مشيداً بالخطوات المؤثرة التي اتخذت خلال السنوات الاخيرة في تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين"، معربًا عن اطمئنانه أن "هذه المسيرة ستتواصل بهذه الوتيرة".

ولفت روحاني إلى أن إيران لا ترغب بزيادة التوترات في المنطقة ولن تشرع ابدًا أي حرب مع أي دولة اخرى قائلاً: ايران كانت وستبقى اكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج  ومضيق هرمز وبحر عدن على مر التاريخ، مشيراً الى ضرورة التعاون بين طهران وبغداد في اطار تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

ووصف روحاني أمن المنطقة واستقرارها بالنسبة لإيران بأنها بالغة الأهمية، مؤكدًا ان ايران لن تكون ابدًا البادئة بالحرب .

من جانبه أكد عبد المهدي أن العراق لم ولن يكن جزءا من العقوبات على ايران، داعيًا الى ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران وبغداد في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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