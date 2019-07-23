رياضة

غاريث بيل يتجه لمغادرة الريال

23/07/2019

غاريث بيل يتجه لمغادرة الريال

عاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للحديث عن الانتقال المحتمل للمهاجم الويلزي غاريث بيل، وأكد أن الأخير رفض خوض المباراة الودية ضد بايرن ميونخ السبت الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة الريال وأرسنال الودية (اليوم)، قال زيدان في معرض رده عن سؤال حول انتقال بيل: "قبل يومين، لم يكن بيل يرغب في اللعب لأن النادي كان يتفاوض على رحيله". وخسر ريال مدريد أمام النادي البافاري 1-3.
وتابع صانع ألعاب المنتخب الفرنسي والنادي الملكي سابقًا "اليوم، هو (بيل) لاعب في ريال مدريد"، مشيرًا إلى أن الويلزي الذي كان ركنًا أساسيًا في خط هجوم الملكي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو، تدرب مع الريال مساء أمس الاثنين.
وبخصوص النادي الذي قد ينضم بيل إلى صفوفه، قال زيدان "بصدق، أنا لا أعرف شيئًا"، مستبعدًا فرضية صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار.
ولم يعد بيل (30 عامًا)، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف 2013 قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، يدخل ضمن مخططات زيدان، ومن المقرر أن يرحل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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