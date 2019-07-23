رياضة

هل ينقض يوفنتوس على نيمار؟

23/07/2019

هل ينقض يوفنتوس على نيمار؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل على خط التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقدم عرضًا مغريًا للفريق الباريسي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس عرض على "البي إس جي" لاعبيه الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي ومبلغًا ماليًا، لم تكشف قيمته، في محاولة لضم نيمار، الذي أعلن صراحة أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يعلم جيدًا أن نيمار لا يريد الاستمرار معهم، لكنهم لا يريدون بيعه إلى برشلونة بسبب العلاقة المتوترة بين إدارتي الناديين، على خلفية ما حدث في صيف عام 2017، بتعاقد سان جيرمان مع نيمار من "البارسا" مقابل 222 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن انتقال نيمار إلى يوفنتوس يمثل خيارًا جيدًا لإدارة باريس سان جيرمان.
ويتطلع نادي يوفنتوس لتدعيم صفوفه بنجم جديد من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ موسم 1995/1996.

 

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