23/07/2019

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة والقدس

نفذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 9 شبان فلسطينيين، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على المقدسيين واعتقالهم من ساحات الأقصى.

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 9 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

والشبان هم: مهند نمر العمور، وأحمد جمال العمور، والأسير المحرر محمد ذياب العمور من بلدة تقوع بيت لحم، والشاب نسيم علي صبيح في بلدة الخضر.

وفي محافظة الخليل، دهم جنود الاحتلال مخيم الفوار واعتقلوا الشاب أحمد كمال أبو طعيمة من منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما في نابلس، ودهمت عددًا من المنازل، واعتقلت الشاب محمد مصطفى دوابشة من منزل عائلته.

كما دهمت منزل المواطن جعفر دوابشة، وسلمته استدعاءً لابنه محمد لمراجعة مخابراتها اذ لم يكن موجودًا بالمنزل.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشابين المقدسيين أحمد سعيدة وعبد الناصر عودة من قبالة المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، واقتادتهما إلى أحد مراكزها.

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