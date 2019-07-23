لبنان

بستاني: نجري محادثات مع قبرص لاستخراج البترول من الحقول المشتركة

23/07/2019

بستاني: نجري محادثات مع قبرص لاستخراج البترول من الحقول المشتركة

أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني التزام الحكومة ووزارة الطاقة بمتابعة بناء قطاع البترول في لبنان على أسس شفافة تساهم في جذب الشركات العالمية الى الاستثمار في المياه البحرية اللبنانية.

ولفتت خلال افتتاح ورشة عمل مع شركات بترولية عالمية الى أن جميع الاجراءات في قطاع البترول تتم بشكل شفاف وخصوصًا بعد اقرار المجلس النيابي في العام ٢٠١٨ قانون "دعم الشفافية في قطاع البترول".

وأعلنت إجراء محادثات بالتعاون مع وزارة الخارحية والمغتربين وهيئة البترول مع قبرص للتوصل لاتفاقية استخراج البترول من الحقول المشتركة بين البلدين، مؤكدةً  أن التواصل مع مصر مستمر للتعاون في مجال الطاقة ولاسيما استثمار خط الغاز العربي من جديد.

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