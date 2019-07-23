23/07/2019

نقابة الصحفيين العراقيين تتوعّد بمعاقبة من يزور الأراضي المحتلة

أكدت نقابة الصحفيين العراقيين أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات رادعة، بحق أي صحفي عراقي ثبتت زيارته للأراضي المحتلة "الآن ومستقبلا".

وذكرت النقابة في بيان لها، أنها اطلعت "على الأنباء التي أعلنتها الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون "إسرائيل" الأسبوع المقبل"، مضيفة ان "نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر وبشدة تلك الزيارة".

وتابعت أن الزيارة "تتقاطع تماما مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال".

وأوضحت النقابة أنها "ستتخذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لـ"إسرائيل" الآن ومستقبلًا، بما فيها عقوبة ترقين -تجميد- قيده وفصله من عضوية النقابة".

وأعلنت وزارة خارجية العدو يوم الأحد الماضي أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل، دون الكشف عن أسماء الصحفيين.

إقرأ المزيد في: العالم