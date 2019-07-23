الخليج

الكويت: تنسيق نيابي حكومي لحل قضية "البدون"

23/07/2019

الكويت: تنسيق نيابي حكومي لحل قضية "البدون"

أكد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية، أو ما يعرف بـ"البدون" خلال فترة الصيف.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في "مجلس الأمة" إن "الحل سيبدأ بتشريع يصدق عليه المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة في حال احتاج الأمر ذلك".

وأوضح الغانم أن "التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح"، مؤكدا أن الملف سينتهي بحل شامل وعادل قبل نهاية فصل الصيف الحالي، متمنيا من "الجميع التعاون لإغلاقه".

وأشار المسؤول الكويتي إلى وجود العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات ضمن لقاءات نيابية وحكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معتذرًا عن "عدم كشف التفاصيل لكثرة تلك النقاط".

وجدد الغانم رفضه "العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية"، مؤكدا أن "الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية".

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