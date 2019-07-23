23/07/2019

البحرين: المعتقل محمد السنكيس مستمر في إضرابه عن الطعام رغم تدهور صحته

تعرض سجين الرأي محمد عبد الله السنكيس في سجون نظام آل خليفة الإستبدادي في البحرين للإغماء بسبب إضرابه المستمر عن الطعام، والذي بلغ يومه الـ28.

وفي تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر"، أفادت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عن أن السنكيس "تعرض لهبوط سابق في الساحة الخارجية لمبنى السجن بتاريخ 2019/7/15 إثر هبوط في السكر وانخفاض حاد في الضغط".

واضافت الصايغ أنه "رغم مدة الإضراب عن الطعام، والتي تعتبر خطرة على حياته إلا انه مستمر في مطالبه والتى أهمها إعادة محاكمته وإلغاء الحكم الصادر ضده لانه كما يدعي بأنه حكم ظالم لعدم توافر ضمانات المحاكم العادلة، وبالمقابل فإن إدارة السجن لم تتبنَّ مطالبه ولم يجد اهتمام من قبل الجهات المعنية بإصدار وتثبيت الحكم ضد اي تفاعل يذكر. برغم من مخاطبته بأكثر من رسالة يطلب فيها العدالة".

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت السنكيس في 15 أيار/مايو 2013 من منزله في منطقة مقابة وتعرض للاختفاء القسري، ومن ثم علم لاحقا بأنه موجود في مبنى التحقيقات الجنائية، وتم تعذيبه وأجبر على التوقبع على اعترافات معدة سلفاً، كما لم يسمحوا له بمعرفة محتوى التهم وصدر حكم ضده غيابياً بـ 10 سنوات تحت مسمى "تحريض شباب من مقابة للاعتداء على رجل أمن بالحجارة"، و5 سنوات في قضية الانتماء لائتلاف 14 شباط/فبراير، و6 أشهر في قضية التجمهر.

ويعاني المعتقل السنكيس من ديسك في الظهر ومشاكل في المسالك البولية في ظل إهمال طبي للمتابعة العلاجية.

وكان قد خاض إضرابا عن الطعام في تشرين أول/أكتوبر 2018 وذلك احتجاجًا على الاحكام الجائرة التي صدرت بحقه وأصيب على إثره بنقص التغذي.

وأفاد طبيب السجن الذي كشف عليه عن أنه بحاجة للغذاء الوريدي، لكن إدارة سجن جو المركزي سيىء الصيت حظرت العلاج عليه مما اضطره لوقف الإضراب عن الطعام.

إقرأ المزيد في: الخليج