العالم

كوشنر في المنطقة أواخر الشهر الجاري

23/07/2019

كوشنر في المنطقة أواخر الشهر الجاري

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيترأس وفدًا أميركيًا في جولة بالشرق الأوسط أواخر الشهر الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة لـ"التنمية الاقتصادية للفلسطينيين" التي يبلغ حجمها خمسين مليار دولار، والمقصود فيها الشق الاقتصادي لصفقة القرن الخاصة بنسف القضية الفلسطينية.

وبحسب المسؤول، من المتوقع أن يزور كوشنر والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمسؤول بوزارة الخارجية الأميركية وبريان هوك الأراضي المحتلة والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات.

وتأتي الجولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر ورشة التطبيع الاقتصادية في البحرين.

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