الخليج

السلطات السعودية تعذّب الداعية علي العمري

23/07/2019

السلطات السعودية تعذّب الداعية علي العمري

أكد حساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر" ان الداعية المعتقل في السجون السعودية علي العمري تم تعذيبه مرة جديدة نهاية أيار/مايو الماضي، بشكل أشد وحشية من المرة السابقة.

وأوضح الحساب المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين في تغريدة له يوم أمس الاثنين، أن التعذيب تم في "سجن تابع للديوان الملكي (سبق وان نقل العمري إليه)".

وأشار الحساب إلى أن سبب التعذيب هو افتضاح خبر المقابلة التي أرغمته السلطات على إجرائها مع قناة "24 السعودية"، ويقول فيها إنه "إرهابي".

وكان حساب "معتقلي الرأي" قد أفاد في 24 أيار/مايو الماضي، أن قناة "السعودية 24" كانت تستعد لبث فيديو تم تصويره بعد جلسة تعذيب يتحدث فيه العمري عن علاقته بـ"خلية إرهابية" مكونة من سلمان العودة، وعوض القرني، وعبد العزيز الفوزان، وجمال خاشقجي، وآخرين، روج له في تموز/يوليو عام 2018.

وأضاف "معتقلي الرأي" أنه تأكد له أن افتضاح مقتل الصحافي جمال خاشقجي أجبر السلطات السعودية على التراجع.

كما قال الحساب إنها "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بإرغام أحد معتقلي الرأي على تسجيل فيديو تحت تأثير التعذيب، فقد سبق أن هددت آخرين بالتعذيب أو بعائلاتهم، أو أعطتهم عقاقير مخدرة من أجل تسجيل اعترافات وهمية بارتكاب جرائم لم يفعلوها من أجل إصدار أحكام ضدهم".

واعتقل العمري مع مجموعة من الدعاة، في أيلول/سبتمبر عام 2017، وطالبت النيابة العامة بقتله تعزيرًا، بعد توجيه لائحة اتهام له مكونة من عشرات التهم المتعلقة بـ"الإرهاب".

وكشف "معتقلي الرأي" لأكثر من مرة عن حالات تعذيب وحشية بحق المعتقلين السعوديين، في حين نفت السلطات ذلك.

إقرأ المزيد في: الخليج

تركي الفيصل يهاجم ترامب: الانسحاب من سوريا لم يكن قرارًا حكيمًا

14/10/2019

تركي الفيصل يهاجم ترامب: الانسحاب من سوريا لم يكن قرارًا حكيمًا
محمد بن سلمان ينشر الفاحشة في المملكة

14/10/2019

محمد بن سلمان ينشر الفاحشة في المملكة
بوتين في السعودية اليوم

14/10/2019

بوتين في السعودية اليوم
مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران بعيدًا عن الأضواء

14/10/2019

مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران بعيدًا عن الأضواء
القطيف: التحقيق مع عدد من النساء.. مسلسل الترهيب مستمرّ

11/10/2019

القطيف: التحقيق مع عدد من النساء.. مسلسل الترهيب مستمرّ
السعودية: سلمان العودة يمثل أمام المحكمة اليوم

10/10/2019

السعودية: سلمان العودة يمثل أمام المحكمة اليوم
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني