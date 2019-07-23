23/07/2019

"غرناطة" الإسباني يغلق الباب في وجه تركي آل الشيخ

أغلق ملاك نادي "غرناطة" الإسباني الباب في وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مؤكدين عدم وجود أي نية لديهم للتخلي عن ملكية النادي.

وبحسب صحيفة "إديال" الإسبانية، فإن الملاك الصينيين لنادي "غرناطة" عبروا عن اندهاشهم مما تردد في الصحف السعودية في الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام سعودية تصر في الأيام الأخيرة على اهتمام تركي آل الشيخ بشراء نادي "غرناطة"، حتى إن البعض أكد أنه ينوي الاستحواذ على النادي بالكامل، وهو أمر لا تزال مصادر داخل النادي ترفضه.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد نشرت تقريرًا يشير إلى اقتراب آل الشيخ من الاستحواذ على نادي "غرناطة" الإسباني بالكامل، كما ذكرت أنه يفاضل بينه وبين نادي "أميان" الفرنسي.

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