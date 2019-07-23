23/07/2019

وفد الإعلاميين العرب في الكنيست.. ومقدسيون يطردون سعوديًا مُطبّعًا من المسجد الأقصى

استقبل رئيس لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية آفي ديختر (من "حزب الليكود") وفد الإعلاميين العرب القادمين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية علنية مع العدو الصهيوني، بينهم سعوديون وعراقيون، بعد ان حلوا ضيوفا على "الكنيست".

وبحسب هيئة البثّ الاسرائيلية "مكان"، قال الضيوف إن زيارتهم للأراضي المحتلة تعدّ حلمًا بالنسبة لهم ويا ليت كان بمقدورهم ان يأتوا بمئات الزوار من الدول العربية لينقلوا الانطباعات الإيجابية التي يشعرون بها، عقب زيارتهم الأراضي المحتلة، على حد قولهم.

وقد تحدث ديختر إليهم بالعربية، قائلا إن "إسرائيل قررت أن تبني علاقات مع الدول العربية وتحديدا مع السعودية"، مضيفًا إن "السلطة الفلسطينية تدفع للإرهابيين رواتب بأكثر من مليار شيكل في العام الواحد"، وفق تعبيره.

وقال المستشار السياسي في الكنيست شاي كوهين لـ"الضيوف العرب" إن "الكنيست معني بإقامة علاقات مع برلمانات في دول عربية معتدلة"، مشيرا الى أن "تل أبيب" تميز بين عملية التقدم في المسار السياسي مع الفلسطينيين وتعميق العلاقات مع العالم العربي المعتدل"، حسب زعمه.

وفي سياق متصل، طرد مقدسيون ناشطا سعوديًّا مطبعًا من باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الإثنين، ولاحقوه الى أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ملاحقة المقدسيين الناشط السعودي، أحد أعضاء الوفد العربي المطبع الذي يزور الكيان، في باحات المسجد الأقصى حتى أخرجوه منه، وطاردوه في أزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وألقوا عليه الكراسي البلاستيكية والزجاجات الفارغة، ووصفوه بالمطبع والخائن.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا السعودي الى جانب شخصيات صهيونية وفي الخلفية أعلام إسرائيلية.

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