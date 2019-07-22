22/07/2019

الجيش اليمني يشعل محاور القتال في نجران وتعز وعسير

قُتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون اليوم في عملية لوحدة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية في مربعي الحماد وشجعفي بجبهة نجران.

وفي السياق نفسه، قٌتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان إثر كمين نوعي للجيش واللجان في جبهة صالة بمحافظة تعز، كما تم استهداف تجمعاتهم بصاروخ "زلزال1" في مفرق الوازعية بنفس المحافظة.

وأما في عسير، شن الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة أوقعت عددًا من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي، كما تم إحراق آلية لهم.

وأوضح مصدر عسكري أن عملية الإغارة استهدفت مواقع للمرتزقة في مجازة الغربية خلّفت قتلى في صفوفهم وتمّ إحراق آلية عسكرية تابعة لهم.

كما أطلقت القوة الصاروخية 5 صواريخ نوع زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة في أبواب الحديد وقبالة منفذ علب وفي الربوعة وبالوازعية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جيزان أحبط الجيش اليمني واللجان تقدمًا واسعًا لمرتزقة الجيش السعودي دون تحقيق أي تقدم .

وذكر مصدر عسكري أن التقدم الذي أستمر أكثر من 7 ساعات انتهى بتكبيدهم قتلى وجرحى وخسائر مادية في العدة والعتاد.

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