22/07/2019

الغريب: مصرون على طرح حادثة قبرشمون على المجلس العدلي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي أكد ضرورة إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ليس من باب التشفي ولا الكيدية السياسية ولا الانتصار السياسي، بل من باب إحقاق الحق. واشار الى أن "هناك جريمة حصلت، والتوصيف الجرمي لها يجعلها من الطبيعي أن تحال إلى المجلس العدلي. وهناك قضايا أقل منها بكثير في البلد أحيلت إلى المجلس العدلي، الذي هو في نهاية المطاف محكمة تتبع القضاء اللبناني، وليست لا محكمة دولية ولا عرفية ولا تعليق مشانق، وهذا أمر طبيعي للغاية".

ولفت الغريب الى ان المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكما، والبريء لا يخشى أي شيء، مشيراً الى ان القضية أحيلت إلى المحكمة العسكرية، وهي خطوة مهمة، لكنها ممر إلزامي لمسار القضية لاحقا، وليست بديلا عن المجلس العدلي برأينا. وطالب الغريب القوى السياسية جميعا تحمل المسؤولية امام هكذا قضية.

كما اكد الوزير الغريب على تفعيل عمل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الرئيس الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، وقال "نحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر، وهناك مساع لتدوير بعض الزوايا".

وأكد الغريب على المشاركة في مجلس الوزراء، لكن لا يمكن ألا يطرح أمر إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي على التصويت.‎

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