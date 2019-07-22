فلسطين

 تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: التحركات مستمرة رفضًا لقرار وزارة العمل اللبنانية

22/07/2019

 تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: التحركات مستمرة رفضًا لقرار وزارة العمل اللبنانية

عقدت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية اجتماعاً بحضور مندوبين من قيادة التحالف في لبنان، خُصّص لمناقشة تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية>

وأكدت القيادة المركزية أهمية العلاقات الأخوية اللبنانية ـ الفلسطينية وبين أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني والتي تجسدت بنضال مشترك ضد العدو الصهيوني، وأعداء أمتنا العربية منذ عقود طويلة, وتؤكد حرصها على استمرا وتمتين هذه العلاقة, وبما يؤدي إلى خدمة قضايانا المشتركة.

وتوجهت القيادة المركزية التحية لكل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في مخيمات لبنان الذين عبروا ويعبرون عن إرادتهم الحرة في رفضهم لهذا القرار الظالم الذي أصدرته وزارة العمل اللبنانية، وحرصهم على أمن واستقرار لبنان،مؤكجة استمرار هذا الحرص وعدم الانجرار إلى أية خطوات تمس أمن لبنان والمخيمات لقطع الطريق على القوى المعادية وكل المتربصين بشعبنا وقضيتنا الوطنية، ودعت لاستمرار التظاهرات والفعاليات الجماهيرية لحين إلغاء القرار, ليشكل ذلك مدخلاً لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية .

كما توجّهت بالتحية والتقدير العالي لأبناء شعبنا اللبناني الشقيق وكل القوى والأحزاب والمرجعيات الروحية والهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية اللبنانية التي وقفت إلى جانب حقوق شعبنا وعبرت عن وقوفها وتضامنها مع أبناء شعبنا ضد القرار الظالم والجائر.

وأعلنت القيادة رفضها للقرار الجائر الذي أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، واستمرار التحرك والفعاليات الشعبية والحوار مع الجهات المعنية لإلغاء هذا القرار بشكل جلي وواضح.

وأكدت استمرار التحرك والعمل لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والحياتية وحق التملك للاجئين الفلسطينين، مع التأكيد على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة بهذا الشأن من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية، باعتبار أن اللاجئ الفلسطيني هو مقيم بصفته لاجئًا قصرًا خارج أراضيه المحتلة.
 

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