22/07/2019

الشيخ دعموش: إقرار الموازنة خطوة جيّدة لحماية مالية الدولة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الاستهداف الامريكي للمقاومة لن يفت من عزيمتنا وعزيمة اهلنا، ولن يدفعنا للتراجع والتخلي عن مسؤولياتنا، ولن يغير في مواقف المقاومة او يثنيها عن القيام بواجباتها، او يؤثر في حضورها ودورها في المعادلة الداخلية وفي معادلات المنطقة.

وخلال حفل تأبيني في بلدة أركي الجنوبية، قال الشيخ دعموش: "لقد واجهنا في الماضي كل محاولات الاستهداف الامريكي و"الاسرائيلي" بالمقاومة والصبر والثبات والصمود والقدرة على تحمل الصعاب، وانتصرنا وافشلنا أهداف العدو، واليوم نواجه التحديات بالمقاومة والصبر والثبات وستفشل أميركا كما فشلت سابقًا".

وشدد على أن الموازنة التي أُقرت في المجلس النيابي كانت أفضل الممكن فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان وهي لا تخلو من عيوب، وكان من الممكن أن تكون اكثر سوءًا لولا الجهود التي بذلها نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونجاحهم في إسقاط ضريبة 2٪؜ على السلع المستوردة، والضريبة على البنزين وحماية الجامعة اللبنانية.

واعتبر أن اقرار الموازنة وبالرغم من انها ليست مثالية هي خطوة جيدة لحماية مالية الدولة، وللبدء بإصلاحات اقتصادية حقيقية، ووضع رؤية مالية واقتصادية ترتكز عليها موازنة 2020.

وفيما يتعلق بحادثة قبرشمون، شدد الشيخ دعموش على انه لا بد من معالجة قضائية وسياسية لهذا الملف تُفضي الى مصالحة تدفع بعودة الأمور الى مسارها الطبيعي والى عودة الحكومة، فالبلد لا يحتمل التعقيد ولا التأخير في معالجة.

ولفت الى أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون تتطلب المزيد من تحمل المسؤولية من قبل كل الاطراف في البلد، وتحتاج الى مساعدة ومساهمة الجميع في تسهيل عمل الحكومة لتكون قادرة على العمل ومعالجة الأزمات.

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